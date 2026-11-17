ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानक बनाए जा रहे हैं

परिवहन मंत्रालय भारत NCAP की तर्ज पर ई-रिक्शा के लिए बना रहा सुरक्षा मानक- गडकरी

क्या है खबर?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत NCAP की तर्ज पर ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानक तैयार कर रही है। 'भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) JRD टाटा अवार्ड्स 2026' कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है।