मिनी कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन सीमित संख्या में उपलब्ध होगा

मिनी कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता मिनी ने भारत में कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन लॉन्च किया है, जो सीमित संख्या में उपलब्ध होगा। इसे कंपलीट बिल्ट यूनिट (CBU) के रूप में बेचा जाएगा। इस विशेष मॉडल की बुकिंग केवल मिनी इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। इसमें मिनी योर्स सॉफ्ट-टॉप रूफ है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फैब्रिक रूफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पर 18 सेकेंड में पूरी तरह खुल और 15 सेकेंड में बंद हो सकती है।