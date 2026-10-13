MG विंडसर इंडल्ज एडिशन के लुक में बदलाव किया गया है

MG विंडसर इंडल्ज एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

JSW MG मोटर्स ने भारत में विंडसर इंडल्ज एडिशन लॉन्च किया है। यह स्पेशल एडिशन ऐसे समय में आया है, जब विंडसर की बिक्री 24 महीनों में 80,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस के साथ कंपनी ने रियर सनशेड, थीम वाले 3D मैट, फ्रंट ग्रिल पर क्रोम एक्सेंट, बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर, बॉडी साइड मोल्डिंग और लेदर की-कवर जैसी एक्सेसरीज की घोषणा की है। इसमें 38kWh की बैटरी और 332 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज बरकरार रखी गई है।