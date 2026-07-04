MG विंडसर EV की कीमत में हुआ 60,000 रुपये तक का इजाफा, जानिए नई कीमत

कीमत

कितनी है विंडसर के वेरिएंट्स की कीमत?

बेस वेरिएंट की कीमत 60,000 रुपये बढ़ने के कारण अब 14.70 लाख रुपये हो गई है, जबकि एक्सक्लूसिव वेरिएंट की 46,900 रुपये बढ़कर 16 लाख रुपये हो गई है। एसेंस वेरिएंट के लिए 46,900 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे, जिससे कीमत 17 लाख रुपये हो गई। इसके साथ ही एक्सक्लूसिव प्रो अब 17.90 लाख रुपये में उपलब्ध है। इस पर 52,000 रुपये बढ़े। इसके अलावा एसेंस प्रो टॉप वेरिएंट की कीमत अब 40,000 रुपये बढ़ने के बाद 19 लाख रुपये है।