MG विंडसर कम्यूट टैक्सी वेरिएंट भारत में लॉन्च, जानिए मौजूदा मॉडल से क्या है अलग

फीचर

इन सुविधाओं से लैस है कम्यूट वेरिएंट

कम्यूट में एक्साइट के समान फ्लश डोर हैंडल, 17-इंच के स्टील व्हील, LED हेडलाइट्स, LED रियर फॉग लाइट्स, खिड़कियों के शीशों में वन-टच डाउन फंक्शन जैसी सुविधाएं दी हैं। केबिन में 60:40 स्प्लिट वाली रिक्लाइनिंग रियर सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर AC वेंट, फ्रंट आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक गियर सेलेक्टर, 7-इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, कीलेस गो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर हैं। दूसरी तरफ, कनेक्टेड LED DRL, इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसी सुविधाएं नहीं हैं।