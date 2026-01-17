MG मैजेस्टर से 12 फरवरी को उठेगा पर्दा, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स
क्या है खबर?
कार निर्माता MG मोटर्स अपनी मैजेस्टर SUV से पर्दा उठाने की तैयारी कर रही है। 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसका कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था। उस समय सिर्फ बाहरी डिजाइन दिखाया गया था। इसके टेस्ट मॉडल को कई बार देखा जा चुका है। कंपनी के अनुसार, मैजेस्टर भारत की पहली D प्लस SUV होगी। इसे ग्लोस्टर की तुलना में अधिक प्रीमियम उत्पाद के रूप में पेश किया जाएगा। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडियाक से होगा।
एक्सटीरियर
ऐसा है गाड़ी का लुक
MG मैजेस्टर का आकार ग्लाॅस्टर की तुलना में आकार में बड़ी होगी। इससे कार में अधिक हवादार और आरामदायक अनुभव मिलेगा और बूट स्पेस भी अधिक होगा। मैजेस्टर का मजबूत डिजाइन इसे सड़क पर दमदार उपस्थिति प्रदान करता है। एक्सटीरियर में बड़ी स्लैटेड ग्रिल, वर्टीकल लगे हेडलाइट्स और ऊपर शार्प LED DRL, विशिष्ट डोर ट्रिम, रनिंग बोर्ड, पारंपरिक डोर हैंडल, ब्लैक आउट पिलर और बड़े 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, कनेक्टेड 3D-स्टाइल टेल लैंप, ड्यूल एग्जॉस्ट और मजबूत बंपर डिजाइन है।
फीचर्स
इन फीचर्स से लैस होगी मैजेस्टर
मैजेस्टर के इंटीरियर में ड्यूल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर फ्रंट सीटें, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और ऑटोमैटिक AC जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। गाड़ी 6-सीटर और 7-सीटर दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हो सकती है। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें ग्लॉस्टर के समान इंजन विकल्प मिल सकते हैं और कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की संभावना है।