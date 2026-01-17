MG मैजेस्टर को 12 फरवरी को पेश किया जाएगा (तस्वीर: एक्स/@MGMotorIn)

MG मैजेस्टर से 12 फरवरी को उठेगा पर्दा, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स

क्या है खबर?

कार निर्माता MG मोटर्स अपनी मैजेस्टर SUV से पर्दा उठाने की तैयारी कर रही है। 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसका कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था। उस समय सिर्फ बाहरी डिजाइन दिखाया गया था। इसके टेस्ट मॉडल को कई बार देखा जा चुका है। कंपनी के अनुसार, मैजेस्टर भारत की पहली D प्लस SUV होगी। इसे ग्लोस्टर की तुलना में अधिक प्रीमियम उत्पाद के रूप में पेश किया जाएगा। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडियाक से होगा।