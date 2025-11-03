होंडा एलिवेट ADV एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव 

जापानी कार निर्माता होंडा कार्स ने भारत में एलीवेट ADV एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसे कॉम्पैक्ट SUV के टॉप-एंड वेरिएंट के रूप में पेश किया गया। होंडा एलीवेट ADV एडिशन स्पोर्टी पैकेज चाहने वाले खरीदारों के लिए विशेष कॉस्मेटिक अपग्रेड और उपकरणों के साथ आता है। यह ड्यूल-टोन शेड्स और ज्यादा बोल्ड लुक प्रदान करता है, जबकि मैकेनिकली स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है। गाड़ी का यह एडिशन सिंगल और ड्यूल-टोन दोनों रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी।

एक्सटीरियर एक्सटीरियर हुआ आकर्षक एलिवेट ADV एडिशन में ऑरेंज एक्सेंट वाले ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक सराउंड के साथ नया अल्फा-बोल्ड प्लस फ्रंट ग्रिल और ऑरेंज हाइलाइट्स वाले हुड डेकल्स हैं। SUV में रूफ रेल्स, डोर हैंडल्स, ORVMs और शार्क फिन एंटीना पर ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ-साथ फेंडर पर 'ADV' बैजिंग और फॉग लैंप्स के साथ रियर स्किड गार्निश के चारों ओर ऑरेंज एक्सेंट भी हैं। रियर स्किड प्लेट बॉडी के रंग से मेल खाती है, जबकि ड्यूल-टोन वेरिएंट में ब्लैक-आउट C-पिलर दिया है।

इंटीरियर केबिन में किए हैं कई बदलाव इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक केबिन दिया है, जिसमें सीटों, डोर ट्रिम और गियर शिफ्टर पर ऑरेंज हाइलाइट्स हैं। सीटों को ब्लैक कलर में रंगा गया है, जिसमें ऑरेंज कंट्रास्ट सिलाई और आगे-पीछे उभरे हुए ADV लोगो के साथ सीट बेल्ट टंग-प्लेट्स ऑरेंज कलर की हैं। केबिन में AC नॉब और गियर नॉब मोल्डिंग पर ऑरेंज हाइलाइट्स हैं, जबकि रूफ लाइनिंग, सन वाइजर और पिलर ब्लैक कलर के हैं। इसे ADV-विशिष्ट चमकदार इंस्ट्रूमेंट पैनल गार्निश से सजाया है।