मर्सिडीज-मेबैक GLS का भारत में शुरू होगा उत्पादन, कीमत में होगी 40 लाख रुपये की कटौती 

वजह

इस कारण किया जा रहा स्थानीय उत्पादन

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO संतोष अय्यर ने इस निर्णय को एक स्वाभाविक प्रगति बताते हुए कहा कि भारतीय खरीदारों की मजबूत मांग ने इस कदम को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "भारत अब वैश्विक स्तर पर मर्सिडीज-मेबैक के शीर्ष 5 बाजारों में से एक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्राहकों को इस ब्रांड से कितना लगाव है और स्थानीयकरण से हमें कीमतों के मामले में उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है।"