मर्सिडीज-मेबैक GLS का भारत में शुरू होगा उत्पादन, कीमत में होगी 40 लाख रुपये की कटौती
क्या है खबर?
मर्सिडीज-बेंज अपनी अल्ट्रा-लग्जरी मेबैक GLS का भारत में उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम खरीदारों के लिए कीमतों में काफी कमी लाएगा। कंपनी दोहरी रणनीति अपनाएगी, जिसके तहत वह त्वरित डिलीवरी के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित मेबैक GLS मॉडल पेश करेगी। साथ ही उन ग्राहकों के लिए आयात किया गया वर्जन भी बेचती रहेगी, जो उच्च स्तरीय विशिष्टताओं और बेहतर सुरक्षा विकल्पों की मांग करते हैं।
वजह
इस कारण किया जा रहा स्थानीय उत्पादन
मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO संतोष अय्यर ने इस निर्णय को एक स्वाभाविक प्रगति बताते हुए कहा कि भारतीय खरीदारों की मजबूत मांग ने इस कदम को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "भारत अब वैश्विक स्तर पर मर्सिडीज-मेबैक के शीर्ष 5 बाजारों में से एक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्राहकों को इस ब्रांड से कितना लगाव है और स्थानीयकरण से हमें कीमतों के मामले में उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है।"
कीमत
कितनी होगी मेबैक GLS नई कीमत?
इस कदम के साथ अमेरिका के बाहर भारत पहला ऐसा बाजार बन गया है, जहां इस अल्ट्रा-लग्जरी SUV का उत्पादन होगा। इससे पहले मेबैक GLS को कंपलीट बिल्ट यूनिट के रूप में बेचा जाता था, जिसे 2021 से देश में आयात किया जा रहा था। स्थानीय उत्पादन शुरू होने के बाद इस गाड़ी की कीमत 3.17 करोड़ से घटाकर 2.75 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रह जाएगी। इससे स्थानीय ग्राहकों को 40 लाख रुपये से अधिक की बचत होगी।