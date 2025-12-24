मर्सिडीज-बेंज अगले साल भारत में लॉन्च करेगी 2 गाड़ियां, जानिए कौनसे होंगे ये मॉडल 

कार निर्माता CLA नाम को फिर से पेश करेगी, लेकिन इस बार यह इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में आएगी, जिसका स्लिम और कूपे डिजाइन पुराने मॉडल जैसा होगा। MMA आर्किटेक्चर पर निर्मित इस गाड़ी का व्हीलबेस पहले से लंबा है। इसमें मर्सिडीज का नया MB.OS इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म और लाउंज जैसा आरामदायक माहौल शामिल है। इसका 85kWh NMC बैटरी पैक 792 किमी की रेंज प्रदान करता है और कीमत 70 लाख रुपये के आस-पास रहने की उम्मीद है।

#2

मर्सिडीज-बेंज G-क्लास कैब्रियोलेट: संभावित कीमत 4 करोड़ रुपये

नई G-क्लास कैब्रियोलेट अगले साल के अंत तक आएगी, जिसमें पावर से चलने वाली फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप होगी, जो पीछे हटकर पूरे यात्री कक्ष और बूट स्पेस को भी खोल देगी। इसके प्रतिष्ठित डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव करने की संभावना कम है। G-क्लास कैब्रियोलेट में 116kWh का इलेक्ट्रिक इंजन और 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल ICE इंजन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। यह AMG और डीजल वेरिएंट में भी आ सकती है। इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है।