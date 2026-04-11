मर्सिडीज-बेंज ने भारत में कई मॉडल बंद कर दिए हैं

मर्सिडीज-बेंज ने कई मॉडल्स भारतीय बाजार से हटाए, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने अपनी भारतीय वेबसाइट से A-क्लास लिमोसिन, EQA, EQB और EQE SUV को हटा दिया है। यह कदम देश में CLA EV मॉडल के लॉन्च से पहले उठाया गया है। लग्जरी कार निर्माता ने पुष्टि की है कि भारत में इन मॉडल्स का सारा स्टॉक बिक चुका है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, "नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक कार की तलाश कर रहे ग्राहक नई CLA को देख सकते हैं। यह 24 अप्रैल को लॉन्च हो रही है।"