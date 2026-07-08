मर्सिडीज-बेंज ने पहली छमाही में सर्वाधिक बिक्री हासिल की है

मर्सिडीज-बेंज ने पहली छमाही में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की

क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने इस साल की पहली छमाही में भारत में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की, जिसमें जनवरी से जून के बीच 9,768 गाड़ियां बेची गईं। यह 2025 की इसी अवधि में बेची गई 9,013 के मुकाबले 9 फीसदी की बढ़ोतरी है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें अप्रैल से जून के बीच 4,637 गाड़ियां बेची गईं। इस तिमाही में बिक्री 2025 की दूसरी तिमाही की 4,238 बिक्री से 10 फीसदी ज्यादा रही।