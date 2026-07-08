मर्सिडीज-बेंज ने पहली छमाही में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की
क्या है खबर?
मर्सिडीज-बेंज ने इस साल की पहली छमाही में भारत में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की, जिसमें जनवरी से जून के बीच 9,768 गाड़ियां बेची गईं। यह 2025 की इसी अवधि में बेची गई 9,013 के मुकाबले 9 फीसदी की बढ़ोतरी है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें अप्रैल से जून के बीच 4,637 गाड़ियां बेची गईं। इस तिमाही में बिक्री 2025 की दूसरी तिमाही की 4,238 बिक्री से 10 फीसदी ज्यादा रही।
टॉप मॉडल
टॉप मॉडल्स की बिक्री 20 फीसदी बढ़ी
लग्जरी कार निर्माता ने कहा कि साल की पहली छमाही में उसके टॉप-एंड पोर्टफोलियो की मांग मजबूत बनी रही। इस सेगमेंट में बिक्री 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ी और भारत में कंपनी की कुल बिक्री में इन मॉडल्स की हिस्सेदारी 28 फीसदी रही। इस पोर्टफोलियो में S-क्लास, मर्सिडीज-मेबैक रेंज, EQS, V-क्लास और AMG मॉडल्स शामिल हैं। इस श्रेणी की कुछ गाड़ियों के लिए वेटिंग पीरियड 4 महीने से लेकर AMG G 63 जैसे मॉडल्स के लिए एक साल तक है।
इलेक्ट्रिक कार
इलेक्ट्रिक मॉडल्स की हिस्सेदारी 14 फीसदी
पहली छमाही के दौरान AMG रेंज की बिक्री में अलग से 50 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं लॉन्ग-व्हीलबेस E-क्लास भारत में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी कार बनी रही और मर्सिडीज-बेंज ने E 450 वेरिएंट की मांग भी देखी। दूसरी तिमाही में कुल खुदरा बिक्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 14 फीसदी रही, जो कंपनी द्वारा पहले बताए गए लेवल से दोगुनी है। इस बढ़ोतरी में नई CLA BEV और EQS SUV का अहम योगदान रहा।