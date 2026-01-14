मर्सिडीज-बेंज ने लॉन्च किए मेबैक GLS और EQS के सेलिब्रेशन एडिशन, जानिए कितनी है कीमत 

मेबैक GLS सेलिब्रेशन एडिशन में ई-एक्टिव बॉडी कंट्रोल सस्पेंशन, व्यक्तिगत रिक्लाइनर सीट वाला बेहतरीन रियर केबिन, एक्सक्लूसिव लेदर पैकेज, खास मेबैक शैंपेन ग्लास के साथ रेफ्रिजरेटर यूनिट दी गई है। इसके साथ ही 29 स्पीकर वाला बर्मेस्टर 3D सराउंड सिस्टम, फोल्डिंग रियर टेबल और MBUX रियर टैबलेट कंट्रोल मिलता है। यह 557bhp पावर वाले V8 इंजन से लैस है, जो महज 4.9 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी कीमत 4.10 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है।

EQS

EQS में मिलेगा AMG लाइन पैकेज

EQS SUV 450 को AMG लाइन पैकेज के साथ कुछ अपग्रेड मिलते हैं, जो पहले केवल 580 वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध थे। इसमें अधिक स्पोर्टी AMG एक्सटीरियर स्टाइलिंग, 21-इंच AMG लाइट-अलॉय व्हील्स, हाई-ग्लॉस ब्लैक और हाई-शीन एयरोडायनामिक व्हील डिजाइन और एक्टिव रियर सीट वेंटिलेशन शामिल किया है। इसके अलावा एयरमैटिक सस्पेंशन, ऑल-व्हील ड्राइव 4मैटिक और 122kWh बैटरी के साथ 809 किलोमीटर की रेंज मिलती है। 5-सीटर मॉडल की कीमत 1.34 करोड़ रुपये और 7-सीटर की 1.48 करोड़ रुपये है।