मारुति सुजुकी E-विटारा की एक दिन में 108 यूनिट डिलीवर की गई है

मारुति सुजुकी 2031 तक लॉन्च करेगी 4 इलेक्ट्रिक कार, वरिष्ठ अधिकारी ने किया खुलासा

क्या है खबर?

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी 2031 तक 4 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह घोषणा कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी अपनी रणनीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी ने वस्तुओं की बढ़ती लागत के कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ाने के संकेत दिए हैं। हालांकि, उन्होंने बढ़ोतरी की राशि का खुलासा नहीं किया।