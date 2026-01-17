मारुति सुजुकी गुजरात में नए प्लांट पर करेगी 35,000 करोड़ रुपये का निवेश, इतनी होगी क्षमता

प्लांट

कब शुरू होगा उत्पादन?

मारुति सुजुकी का गुजरात प्लांट गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) की ओर से उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में उत्पादन वित्त वर्ष 2029 में शुरू होने की उम्मीद है और इससे उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता में 24 लाख की वृद्धि होगी। नया प्लांट लगभग 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मारुति के निदेशक मंडल ने इस सप्ताह भूमि अधिग्रहण के लिए 49.6 अरब रुपये के निवेश को मंजूरी दी थी।