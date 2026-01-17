मारुति सुजुकी गुजरात में नए प्लांट पर करेगी 35,000 करोड़ रुपये का निवेश, इतनी होगी क्षमता
क्या है खबर?
दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी गुजरात में स्थापित किए जाने वाले अपने प्लांट में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।गुजरात सरकार ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। यह प्लांट भारत में बढ़ती मांग और निर्यात को पूरा करने के लिए कार निर्माता कंपनी की उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 10 लाख तक बढ़ा देगा। गांधीनगर में आयोजित एक समारोह में कंपनी के प्रबंध निदेशक हिताची ताकेउची ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को निवेश पत्र सौंपा।
कब शुरू होगा उत्पादन?
मारुति सुजुकी का गुजरात प्लांट गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) की ओर से उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में उत्पादन वित्त वर्ष 2029 में शुरू होने की उम्मीद है और इससे उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता में 24 लाख की वृद्धि होगी। नया प्लांट लगभग 12,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मारुति के निदेशक मंडल ने इस सप्ताह भूमि अधिग्रहण के लिए 49.6 अरब रुपये के निवेश को मंजूरी दी थी।
इस कारण बढ़ाई जा रही उत्पादन क्षमता
मारुति सुजुकी के गुरूग्राम, मानेसर, खरखौदा और हंसलपुर स्थित कार प्लांट्स की मौजूदा उत्पादन क्षमता लगभग 24 लाख प्रति वर्ष है और वह पूरी तरह से उपयोग में है। दिसंबर में उसकी बिक्री 37 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख तक पहुंच गई। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने बताया था कि एंट्री-लेवल मॉडल्स के लिए लगभग 1.5 महीने का ऑर्डर बैकलॉग है। मांग को पूरा करने के लिए ही कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है।