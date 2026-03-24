मारुति सुजुकी गुजरात में अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तार कर रही है

मारुति सुजुकी गुजरात में बढ़ाएगी 2.5 लाख की उत्पादन क्षमता, बोर्ड ने दी मंजूरी

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने मंगलवार (24 मार्च) को गुजरात में अपने कारखाने में क्षमता वृद्धि के पहले चरण को हरी झंडी दे दी, जो इसकी दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी के बोर्ड ने खोराज औद्योगिक एस्टेट में 10,189 करोड़ रुपये के कुल निवेश से प्रति वर्ष 2.5 लाख वाहनों की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कार निर्माता कंपनी ने अपने नियामक विवरण में बताया कि यह परियोजना 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है।