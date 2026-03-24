मारुति सुजुकी गुजरात में बढ़ाएगी 2.5 लाख की उत्पादन क्षमता, बोर्ड ने दी मंजूरी

मारुति सुजुकी गुजरात में बढ़ाएगी 2.5 लाख की उत्पादन क्षमता, बोर्ड ने दी मंजूरी
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी ने मंगलवार (24 मार्च) को गुजरात में अपने कारखाने में क्षमता वृद्धि के पहले चरण को हरी झंडी दे दी, जो इसकी दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी के बोर्ड ने खोराज औद्योगिक एस्टेट में 10,189 करोड़ रुपये के कुल निवेश से प्रति वर्ष 2.5 लाख वाहनों की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कार निर्माता कंपनी ने अपने नियामक विवरण में बताया कि यह परियोजना 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है।
उत्पादन क्षमता
कितनी है कंपनी की मौजूदा उत्पादन क्षमता?
इस निवेश में प्लांट की स्थापना के साथ-साथ भविष्य में विस्तार के लिए आवश्यक सामान्य बुनियादी ढांचा और सुविधाएं शामिल हैं। परियोजना काे फाइनेंस आंतरिक स्रोतों से किया जाएगा। मारुति सुजुकी ने कहा कि गुरूग्राम, मानेसर, खरखौदा और हंसलपुर स्थित प्लांट्स में उसकी मौजूदा उत्पादन क्षमता लगभग 24 लाख यूनिट प्रति वर्ष है और इसका पूरी तरह से उपयोग हो रहा है। यह विस्तार बढ़ती घरेलू मांग के साथ-साथ निर्यात को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
योजना
पिछले साल बनाई थी उत्पादन बढ़ाने की योजना
यह मंजूरी कंपनी द्वारा जनवरी में गुजरात औद्योगिक विकास निगम से खोराज साइट पर जमीन अधिग्रहण करने के पूर्व निर्णय के बाद मिली है। यह नवीनतम निवेश मारुति द्वारा अपनाई गई व्यापक, बहुवर्षीय क्षमता विस्तार रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार पूंजी निवेश किया है। 2023 में इसने अगले दशक में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करके लगभग 20 लाख यूनिट वार्षिक क्षमता जोड़ने की योजना बनाई थी।