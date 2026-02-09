मारुति सुजुकी कारों की रेल से डिलीवरी 2025 में बढ़ गई है

मारुति सुजुकी ने रेल से कार डिलीवरी में बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितनी भेजीं

क्या है खबर?

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी ने सोमवार (9 फरवरी) को 2025 में रेल के माध्यम से रिकॉर्ड कार डिलीवरी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हरित माल ढुलाई को बढ़ावा देना है। कंपनी ने पिछले साल 5.85 लाख से अधिक कारों की डिलीवरी की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। रेल परिवहन से माल ढुलाई में उसकी हिस्सेदारी 2016 की 5.1 फीसदी से बढ़कर 2025 में लगभग 26 फीसदी हो गई है।