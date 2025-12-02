मारुति सुजुकी की E-विटारा भारत में पेश, जानिए कितनी देगी रेंज  

मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV E-विटारा को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है, जिसका ग्राहकों को लंबे समय से इंतजार था। इसकी बिक्री जनवरी, 2026 में शुरू होगी। यह AC और DC दोनों सिस्टम के जरिए फास्ट-चार्जिंग क्षमता से लैस है। कंपनी ने 250 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश में सबसे बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है और 2030 तक 1 लाख चार्जिंग पॉइंट तक पहुंचने का लक्ष्य है।

एक्सटीरियर ऐसा है गाड़ी का लुक मारुति सुजुकी E-विटारा के डिजाइन में इसके ICE मॉडल विटारा की झलक मिलती है, लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके हेडलैंप क्लस्टर में एकीकृत एक विशिष्ट 3-पॉइंट LED DRL सिग्नेचर के साथ-साथ बंपर पर ग्लॉस-ब्लैक डिटेलिंग के साथ प्रीमियम लुक दिया है। साथ ही काले रंग के 18-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील इसके डिजाइन को और निखारते हैं, जबकि तराशे हुए 3D बॉडीवर्क और मैचिंग मैट्रिक्स-स्टाइल टेल लैंप इसको एक शार्प और आधुनिक लुक देते हैं।

फीचर इन सुविधाओं से लैस है E-विटारा फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही गाड़ी 10-तरफा पावर एडजस्टेबल सीट, स्लाइड और रिक्लाइन करने योग्य पीछे की सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जर की सुविधा है। सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा सेटअप दिया है। इसने भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

Advertisement