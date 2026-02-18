मारुति सुजुकी E-विटारा के सभी वेरिएंट की कीमत घोषित, 543 किलोमीटर की देती है रेंज

मारुति सुजुकी E-विटारा के सभी वेरिएंट की कीमत घोषित कर दी गई है

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने अपनी E-विटारा की बैटरी के साथ कीमत की घोषणा कर दी है। इससे पहले 17 फरवरी को बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) की शुरुआती कीमत का खुलासा किया गया था। मारुति सुजुकी E-विटारा 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। बेस डेल्टा वेरिएंट में 49kWh की छोटी बैटरी मिलती है, जबकि अल्फा और जेटा वेरिएंट में 61kWh की बड़ी बैटरी मिलती है और 543 किलोमीटर की रेंज देती है। कंपनी मुफ्त इंस्टॉलेशन के साथ 7.4kW का AC चार्जर भी दे रही है।