मारुति सुजुकी E-विटारा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है

मारुति सुजुकी E-विटारा की कीमत लीक, जानिए कितने हैं दाम

क्या है खबर?

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक SUV E-विटारा की कीमत आधिकारिक लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है। नेक्सा वेबसाइट और कुछ अधिकृत डीलर्स ने इसके अल्फा वेरिएंट की कीमत का खुलासा कर दिया है। इसके अलावा अन्य वेरिएंट की कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कार निर्माता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चुनिंदा डीलर्स ने इस कीमत के साथ बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है।