मारुति सुजुकी E-विटारा भारत में लॉन्च, किराए पर बैटरी के साथ किफायती है कीमत

फीचर

इन सुविधाओं से लैस है E-विटारा

मारुति E-विटारा को पिछले साल दिसंबर में पेश किया गया था, जिसका डिजाइन ICE मॉडल विटारा की झलक मिलती है, लेकिन इसमें कई बदलाव किए हैं। इसमें हेडलैंप क्लस्टर में विशिष्ट 3-पॉइंट LED DRL सिग्नेचर के साथ-साथ बंपर पर ग्लॉस-ब्लैक डिटेलिंग के साथ प्रीमियम लुक दिया है। साथ ही काले रंग के 18-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील इसके डिजाइन को और निखारते हैं, जबकि तराशे हुए 3D बॉडीवर्क और मैचिंग मैट्रिक्स-स्टाइल टेल लैंप इसको शार्प और आधुनिक लुक देते हैं।