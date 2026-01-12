मारुति सुजुकी ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है

मारुति सुजुकी ने गुजरात में 5,000 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण सौदे को दी मंजूरी

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने गुजरात में भूमि अधिग्रहण की योजना को मंजूरी दे दी है। यह कदम सबसे बड़ी कार निर्माता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 10 लाख तक और बढ़ाने के लिए उठाया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड ने खोराज औद्योगिक एस्टेट में भूमि अधिग्रहण, विकास और प्रारंभिक गतिविधियों के लिए 4,960 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। यह भूमि गुजरात औद्योगिक विकास निगम से अधिग्रहित की जाएगी।