मारुति सुजुकी ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है

मारुति सुजुकी ने गुजरात में 5,000 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण सौदे को दी मंजूरी 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 12, 2026
11:45 am
क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने गुजरात में भूमि अधिग्रहण की योजना को मंजूरी दे दी है। यह कदम सबसे बड़ी कार निर्माता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 10 लाख तक और बढ़ाने के लिए उठाया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड ने खोराज औद्योगिक एस्टेट में भूमि अधिग्रहण, विकास और प्रारंभिक गतिविधियों के लिए 4,960 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। यह भूमि गुजरात औद्योगिक विकास निगम से अधिग्रहित की जाएगी।

पूंजी 

कहां से जुटाएगी इस विस्तार के लिए पूंजी?

कंपनी की ओर से परियोजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के साथ ही विस्तार की समय-सीमा और कुल पूंजीगत व्यय को अंतिम रूप दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण, विकास और प्रारंभिक कार्यों के लिए धन आंतरिक स्रोतों और बाहरी उधारों से प्राप्त किया जाएगा। यह कदम कंपनी की उत्पादन क्षमता को पहले से ही सुरक्षित करने की मंशा को दर्शाता है, ऐसे समय में जब मांग मजबूत है और आपूर्ति में कमी से बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आ सकती है।

उत्पादन क्षमता 

वर्तमान में इतनी है मारुति की उत्पादन क्षमता 

यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब मारुति सुजुकी की गुरूग्राम, मानेसर, खरखौदा और हंसलपुर स्थित कार प्लांट्स की मौजूदा उत्पादन क्षमता लगभग 24 लाख प्रति वर्ष है और वह पूरी तरह से उपयोग में है। कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 26 लाख कार है, जिसमें विलय हुई सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन भी शामिल है। कार निर्माता ने क्षमता में आक्रामक वृद्धि के लिए निर्यात सहित घरेलू बाजार की बढ़ती मांग को मुख्य कारण बताया।

