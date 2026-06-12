इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है

EV चलाते समय ये गलतियां तो नहीं कर रहे? रेंज हो सकती है कम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:54 am Jun 12, 202609:54 am

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई लोगों की चिंता इसकी रेंज को लेकर रहती है। एक बार चार्ज करने पर गाड़ी कितनी दूर चलेगी, यह ड्राइविंग तरीके और रखरखाव पर भी निर्भर करता है। कुछ आसान आदतें अपनाकर EV की रेंज को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे बैटरी पर दबाव कम पड़ता है और वाहन एक चार्ज में ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम हो सकता है।