EV चलाते समय ये गलतियां तो नहीं कर रहे? रेंज हो सकती है कम
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई लोगों की चिंता इसकी रेंज को लेकर रहती है। एक बार चार्ज करने पर गाड़ी कितनी दूर चलेगी, यह ड्राइविंग तरीके और रखरखाव पर भी निर्भर करता है। कुछ आसान आदतें अपनाकर EV की रेंज को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे बैटरी पर दबाव कम पड़ता है और वाहन एक चार्ज में ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम हो सकता है।
#1
धीमी रफ्तार और स्मूद ड्राइविंग अपनाएं
EV की रेंज बढ़ाने के लिए तेज एक्सीलरेशन और बार-बार ब्रेक लगाने से बचना चाहिए। गाड़ी को स्थिर गति पर चलाने से बैटरी की खपत कम होती है। जहां संभव हो, इको मोड का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा, ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए पहले से गति नियंत्रित करने की आदत बैटरी बचाने में मदद करती है। इससे वाहन एक चार्ज में अधिक दूरी तय कर सकता है।
#2
टायर और बैटरी की देखभाल रखें
सही टायर प्रेशर बनाए रखना EV की रेंज बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका माना जाता है। कम हवा वाले टायर बैटरी की खपत बढ़ा सकते हैं। साथ ही बैटरी को बहुत ज्यादा खाली या हमेशा पूरी तरह चार्ज रखने से बचना चाहिए। समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट भी जरूरी हैं। इससे बैटरी और मोटर बेहतर तरीके से काम करते हैं और ऊर्जा की बचत होती है।
#3
अनावश्यक भार और बिजली की खपत कम करें
गाड़ी में जरूरत से ज्यादा सामान रखने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और रेंज कम हो सकती है। इसके अलावा, एयर कंडीशनर (AC), हीटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रा से पहले सही रूट की योजना बनाना और ट्रैफिक वाले रास्तों से बचना भी मददगार होता है। इन आसान उपायों से EV की बैटरी अधिक समय तक चल सकती है और रेंज बेहतर हो सकती है।