बाइक की सर्विस के बाद टेस्ट राइड लेते समय ये चीजें जरूर जांचें
क्या है खबर?
बाइक की सर्विस के बाद उसे घर ले जाने से पहले टेस्ट राइड जरूर लेनी चाहिए। सर्विस के दौरान इंजन, ब्रेक, चेन, टायर और दूसरे हिस्सों में काम किया जाता है। इसलिए बाइक चलाकर यह देखना जरूरी होता है कि सभी चीजें ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं। टेस्ट राइड के दौरान आवाज, कंपन या कंट्रोल में बदलाव महसूस हो तो उसे तुरंत मैकेनिक को बताना चाहिए, ताकि आगे परेशानी न हो।
#1
ब्रेक और गियर की जांच करें
टेस्ट राइड शुरू करते समय सबसे पहले ब्रेक जरूर चेक करें।
बाइक को कम स्पीड पर चलाकर आगे और पीछे के ब्रेक लगाएं। देखें कि ब्रेक लगाने पर बाइक एक तरफ तो नहीं खिंच रही है और अजीब आवाज तो नहीं आ रही।
इसके बाद क्लच और गियर बदलकर भी देखें। गियर आसानी से लगना चाहिए और क्लच छोड़ते समय बाइक में ज्यादा झटका नहीं लगना चाहिए। परेशानी हो तो तुरंत सर्विस सेंटर लौटें।
#2
इंजन और चेन की आवाज सुनें
टेस्ट राइड के दौरान इंजन और चेन की आवाज पर भी ध्यान दें।
बाइक को थोड़ी अलग-अलग स्पीड पर चलाकर देखें कि इंजन सामान्य आवाज कर रहा है या नहीं। ज्यादा कंपन, खड़खड़ाहट या अचानक आवाज बढ़ना किसी समस्या का संकेत हो सकता है।
इसके अलावा एक्सीलेरेशन बढ़ाते समय बाइक का रिस्पॉन्स भी जांचें। चेन से तेज आवाज, झटके या असामान्य कंपन महसूस होने पर बाइक रोककर मैकेनिक से दोबारा जांच करवाएं।
#3
टायर, स्टीयरिंग और लाइट्स देखें
आखिर में टायर, स्टीयरिंग और लाइट्स जांच लें।
बाइक को सीधी सड़क पर चलाकर देखें कि स्टीयरिंग किसी एक तरफ तो नहीं जा रहा है। मोड़ लेते समय भी कंट्रोल सामान्य रहना चाहिए। इसके बाद हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न की जांच करें।
अगर सर्विस के बाद कोई लाइट बंद हो, टायर में हवा कम लगे या स्टीयरिंग भारी महसूस हो, तो बाइक घर ले जाने से पहले इसे ठीक करा लें।