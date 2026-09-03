बाइक की सर्विस के बाद टेस्ट राइड लेते समय ये चीजें जरूर करें चेक

बाइक की सर्विस के बाद टेस्ट राइड लेते समय ये चीजें जरूर जांचें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Sep 03, 202609:48 am

क्या है खबर?

बाइक की सर्विस के बाद उसे घर ले जाने से पहले टेस्ट राइड जरूर लेनी चाहिए। सर्विस के दौरान इंजन, ब्रेक, चेन, टायर और दूसरे हिस्सों में काम किया जाता है। इसलिए बाइक चलाकर यह देखना जरूरी होता है कि सभी चीजें ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं। टेस्ट राइड के दौरान आवाज, कंपन या कंट्रोल में बदलाव महसूस हो तो उसे तुरंत मैकेनिक को बताना चाहिए, ताकि आगे परेशानी न हो।