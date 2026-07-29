हर 6 महीने में कार की इन जरूरी चीजों की जरूर करें जांच
क्या है खबर?
लंबे समय तक कार को बेहतर हाल में रखने के लिए केवल समय पर सर्विस कराना ही काफी नहीं होता है। कुछ जरूरी हिस्सों की जांच भी हर छह महीने में करानी चाहिए। इससे छोटी खराबी समय रहते पकड़ में आ जाती है और बड़े खर्च से बचा जा सकता है। नियमित जांच करने से कार की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, सफर सुरक्षित बनता है और अचानक रास्ते में खराब होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है।
#1
इंजन ऑयल, ब्रेक और बैटरी जरूर देखें
इंजन ऑयल का स्तर और उसकी गुणवत्ता हर छह महीने में जरूर जांचें।
जरूरत पड़ने पर ऑयल और फिल्टर बदलवा लें। साथ ही ब्रेक ऑयल, ब्रेक पैड और ब्रेक की पकड़ भी जांचनी चाहिए।
बैटरी के टर्मिनल साफ हैं या नहीं और बैटरी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसकी भी अच्छी तरह जांच कर लेना जरूरी होता है, ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई भी परेशानी न हो।
#2
टायर, एयर फिल्टर और लाइट्स की करें जांच
कार के सभी टायरों की हवा, घिसाव और उनकी स्थिति जरूर जांचें।
जरूरत होने पर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी करा लें। इसके अलावा, एयर फिल्टर साफ है या बदलने की जरूरत है, यह भी देखना चाहिए।
हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर और वाइपर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना भी बेहद जरूरी माना जाता है ताकि हर मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित हो सके।
#3
कूलेंट और अन्य जरूरी तरल पदार्थ भी देखें
हर छह महीने में इंजन कूलेंट, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, पावर स्टीयरिंग ऑयल और अगर जरूरत हो तो ट्रांसमिशन ऑयल की भी जांच करानी चाहिए।
साथ ही कार के नीचे किसी तरह का तेल या तरल पदार्थ रिस तो नहीं रहा, यह भी देख लें।
ऐसी नियमित जांच से कार की उम्र बढ़ती है, ईंधन की बचत होती है और सफर अधिक सुरक्षित तथा आरामदायक बना रहता है, साथ ही रखरखाव का खर्च भी कम होता है।