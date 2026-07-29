कार की इन जरूरी चीजों की जरूर करें जांच

हर 6 महीने में कार की इन जरूरी चीजों की जरूर करें जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:35 am Jul 29, 202609:35 am

क्या है खबर?

लंबे समय तक कार को बेहतर हाल में रखने के लिए केवल समय पर सर्विस कराना ही काफी नहीं होता है। कुछ जरूरी हिस्सों की जांच भी हर छह महीने में करानी चाहिए। इससे छोटी खराबी समय रहते पकड़ में आ जाती है और बड़े खर्च से बचा जा सकता है। नियमित जांच करने से कार की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, सफर सुरक्षित बनता है और अचानक रास्ते में खराब होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है।