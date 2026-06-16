पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाते समय इन 3 गलतियों से जरूर बचें
क्या है खबर?
पहाड़ों पर बाइक चलाना रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन यहां की सड़कें सामान्य रास्तों से काफी अलग होती हैं। तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाई, ढलान और बदलता मौसम सफर को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। ऐसे में छोटी-सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना और कुछ सामान्य गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनी रहे।
#1
तेज रफ्तार और ओवरटेक करने से बचें
कई लोग पहाड़ों पर खाली सड़क देखकर बहुत तेज गति से बाइक चलाने लगते हैं। वहीं, कुछ चालक मोड़ों या ब्लाइंड टर्न पर ओवरटेक करने की गलती भी करते हैं। पहाड़ी रास्तों पर सामने से आने वाले वाहन अचानक दिखाई दे सकते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमेशा नियंत्रित गति में बाइक चलानी चाहिए और ऐसे स्थानों पर ओवरटेक करने से पूरी तरह बचना चाहिए।
#2
ब्रेक का गलत इस्तेमाल पड़ सकता है भारी
लंबी ढलान पर कई लोग लगातार आगे का ब्रेक दबाकर बाइक नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इससे ब्रेक बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं और उनकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पहाड़ी रास्तों पर इंजन ब्रेकिंग और आगे-पीछे दोनों ब्रेक का संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बाइक बेहतर तरीके से नियंत्रित रहती है और फिसलने या ब्रेक फेल होने जैसी स्थिति से बचा जा सकता है।
#3
बिना तैयारी के सफर शुरू न करें
कई लोग पहाड़ों की यात्रा पर निकलने से पहले बाइक की जांच नहीं करते और जरूरी सुरक्षा उपकरण भी साथ नहीं रखते। टायर, ब्रेक, लाइट और ईंधन की जांच किए बिना सफर शुरू करना परेशानी बढ़ा सकता है। इसके अलावा, हेलमेट और सुरक्षा जैकेट पहनना भी जरूरी है। मौसम अचानक बदलने पर रेनकोट और जरूरी सामान साथ रखना चाहिए। अच्छी तैयारी के साथ यात्रा करना पहाड़ों पर सुरक्षित बाइक राइडिंग की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है।