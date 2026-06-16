पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाते समय इन 3 गलतियों से जरूर बचें

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बिना तैयारी के सफर शुरू न करें

कई लोग पहाड़ों की यात्रा पर निकलने से पहले बाइक की जांच नहीं करते और जरूरी सुरक्षा उपकरण भी साथ नहीं रखते। टायर, ब्रेक, लाइट और ईंधन की जांच किए बिना सफर शुरू करना परेशानी बढ़ा सकता है। इसके अलावा, हेलमेट और सुरक्षा जैकेट पहनना भी जरूरी है। मौसम अचानक बदलने पर रेनकोट और जरूरी सामान साथ रखना चाहिए। अच्छी तैयारी के साथ यात्रा करना पहाड़ों पर सुरक्षित बाइक राइडिंग की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है।