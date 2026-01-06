महिंद्रा XUV 3XO EV सिंगल चार्ज में 285 किलोमीटर की रेंज देगी

महिंद्रा XUV 3XO EV भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार XUV 3XO EV से पर्दा उठा दिया है। यह 2 वेरिएंट- AX5 और AX7L में उपलब्ध है। यह कंपनी के लाइनअप में महिंद्रा XUV400 की जगह लेगी। कंपनी का दावा है कि यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV एक बार चार्ज करने पर 285 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। गाड़ी 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में 8.3 सेकेंड का समय लेती है। यह भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन EV से मुकाबला करेगी।