महिंद्रा XUV 3XO EV भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार XUV 3XO EV से पर्दा उठा दिया है। यह 2 वेरिएंट- AX5 और AX7L में उपलब्ध है। यह कंपनी के लाइनअप में महिंद्रा XUV400 की जगह लेगी। कंपनी का दावा है कि यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV एक बार चार्ज करने पर 285 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। गाड़ी 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में 8.3 सेकेंड का समय लेती है। यह भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन EV से मुकाबला करेगी।
फीचर
इन फीचर्स से लैस है यह EV
यह ICE मॉडल XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो लंबाई में 4-मीटर से थोड़ी छोटी है। सामने की तरफ LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED फॉग लाइट्स, 17-इंच के अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग, LED टेल लाइट्स और अन्य आकर्षक फीचर्स देखने को मिलते हैं। केबिन में ICE मॉडल के समान इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10.25-इंच की 2 स्क्रीन, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 7-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम और ADAS सूट मिलता है।
बैटरी
ऐसा है गाड़ी का बैटरी पैक
XUV 3XO EV में 39.4kWh का सिंगल बैटरी पैक है, जो 150hp पावर और 310Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाली फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। ये आंकड़े मौजूदा XUV400 के समान ही हैं। इसमें 3 ड्राइव मोड- फन, फास्ट और फियरलेस दिए गए हैं। महिंद्रा का दावा है कि 50kW DC चार्जर से बैटरी को 50 मिनट में 0-80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। इसकी कीमत 13.89-14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।