बारिश में बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की सुरक्षा कैसे करें?

बरसात के मौसम में बाइक चलाना एक अलग ही अनुभव देता है, लेकिन इस दौरान बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। पानी और नमी के कारण वायरिंग, बैटरी और लाइट सिस्टम में खराबी आ सकती है। अगर समय रहते इन पार्ट्स की सुरक्षा का ध्यान न रखा जाए, तो न केवल मरम्मत पर ज्यादा खर्च हो सकता है, बल्कि अचानक बाइक बंद होने की परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है।

#1 प्लास्टिक कवर और कोटिंग का इस्तेमाल बारिश में बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है, उन पर वॉटरप्रूफ प्लास्टिक कवर या इंसुलेशन कोटिंग लगाना। इससे पानी सीधे तारों और कनेक्टर तक नहीं पहुंच पाता। बैटरी और फ्यूज बॉक्स के लिए अलग से वॉटरप्रूफ कवर बाजार में उपलब्ध हैं। इनका इस्तेमाल करने से शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है और बाइक लंबे समय तक स्मूद चलती है।

#2 रेगुलर सर्विस और ग्रिसिंग बरसात से पहले और दौरान बाइक की रेगुलर सर्विस करवाना जरूरी है। सर्विस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक करना, ढीले तारों को ठीक करना और कनेक्टर्स पर ग्रिस लगाना शामिल होता है। ग्रिस एक तरह की परत बनाकर नमी को अंदर जाने से रोकती है। इसके अलावा, इंडिकेटर, हेडलाइट और ब्रेक लाइट के होल्डर में पानी न घुसे, इसके लिए रबर सील की स्थिति भी सही रखनी चाहिए, जिससे पार्ट्स लंबे समय तक सुरक्षित रहें।