महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUVs पर जबरदस्त छूट मिल रही है

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUVs पर मिलेगी 4 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो पर 4 लाख रुपये तक की भारी छूट दे रही है, जिसमें XEV 9e, BE 6 और XUV400 EL प्रो शामिल हैं। मॉडलवार ऑफर की बात करें तो महिंद्रा XEV 9e पर 1.4 लाख रुपये तक की नकद छूट मिल रही है। इस इलेक्ट्रिक SUV में 2 बैटरी विकल्प- 59kWh और 79kWh उपलब्ध हैं और यह केवल रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप में उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत 21.90 लाख रुपये है।