किआ सेल्टोस को जल्द मिलेंगे नए वेरिएंट्स, इन फीचर्स के साथ आएंगे

फीचर्स

नए वेरिएंट्स में मिलेंगी ये सुविधाएं

किआ सेल्टोस के नए GTX (O) और X-लाइन (O) वेरिएंट में वैकल्पिक फीचर्स उपलब्ध होंगे। इनमें से एक फीचर हेड-अप डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें सीट मेमोरी फंक्शन और डैशकैम शामिल होंगे। डैशकैम को डीलर द्वारा इंस्टॉल किए जाने की संभावना है। पिछले साल जब किआ ने नई जनरेशन सेल्टोस को लॉन्च किया था, तब हेड-अप डिस्प्ले की उपलब्धता का जिक्र किया था, लेकिन फिलहाल किसी भी वेरिएंट में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुराने मॉडल में मिलती थीं।