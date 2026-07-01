किआ सेल्टोस के 2 नए टॉप वेरिएंट पेश किए गए हैं

किआ सेल्टोस ने लॉन्च किए GTX(O) और X- लाइन (O) वेरिएंट, जानिए क्या है इनमें खास

क्या है खबर?

किआ मोटर्स ने सेल्टोस के 2 नए टॉप वेरिएंट- GTX(O) और X- लाइन (O) लॉन्च किए हैं। इनमें पहले के टॉप-स्पेक ट्रिम्स- GTX(A) और X-लाइन (A) की तुलना में ज्यादा सेफ्टी किट और आरामदायक फीचर्स दिए गए हैं। इनमें अब लेवल-2 प्लस एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) की सुविधा दी गई, जो पिछले टॉप वेरिएंट के 21 फीचर्स वाले ADAS सुइट की तुलना में 7 अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, जिससे इनकी कुल संख्या 28 हो गई है।