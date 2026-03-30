किआ सेल्टोस ने BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है

किआ सेल्टोस और हुंडई वेन्यू ने BNCAP क्रैश हासिल की 5-स्टार रेटिंग, जानिए इनके सेफ्टी फीचर

क्या है खबर?

भारत NCAP क्रैश टेस्ट में किआ सेल्टोस ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने के साथ-साथ वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के मामले में टाटा सिएरा को पछाड़ दिया। इसे 32 में से 31.70 अंक मिले हैं, जबकि सिएरा ने 31.14 अंक हासिल किए थे। बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 45 अंक मिले हैं। दूसरी तरफ हुंडई वेन्यू ने भी 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, जिसमें वयस्क यात्री सुरक्षा में 31.15 और बाल यात्री सुरक्षा में 44.46 अंक प्राप्त किए।