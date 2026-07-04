किआ ने भारत में नई HEV और BEV लॉन्च के संकेत दिए हैं

किआ की भारत में नई HEV और BEV लाने की तैयारी, टीजर में दिए संकेत

क्या है खबर?

किआ मोटर्स ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर एक टीजर जारी कर भारतीय बाजार के लिए 2 आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का संकेत दिया है। इस वीडियो में HEV (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) और BEV (बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल) शब्द बारी-बारी से दिखाई देते हैं और साथ में 'भविष्य दस्तक दे रहा है, एक सुराग, एक से ज्यादा संभावनाएं' कैप्शन लिखा है। हालांकि, कार निर्माता ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि टीजर किस बारे में है।