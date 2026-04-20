किआ ने लॉन्च किया साइराेस का अपडेटेड मॉडल, जानिए क्या किए बदलाव
क्या है खबर?
किआ मोटर्स ने सोमवार (20 अप्रैल) को साइरोस SUV अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है। इस अपडेट में वेरिएंट की रेंज बढ़ाई गई है, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के और विकल्प जोड़े गए हैं और डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। 2026 किआ साइरोस में HTE, HTE(O), HTK+(O) और HTX(O) नए ट्रिम्स जोड़े गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने इसमें मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर मैट और आइवरी सिल्वर ग्लॉस जैसे नए रंग विकल्प भी पेश किए गए हैं।
बदलाव
साइरोस के एक्सटीरियर में क्या-क्या बदलाव किए?
कार निर्माता ने साइरोस में अब सामने की तरफ बॉडी कलर के एयरो इंसर्ट, चमकदार काले स्किड प्लेट्स और LED फॉग लैंप के साथ नया बंपर दिया गया है। साथ ही पीछे नया बंपर और LED हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप है, जबकि साइड में चमकदार काले रंग की रूफ रेल, ओरिएंटल रिम्स और बॉडी कलर की साइड गार्निश शामिल हैं। H TX और HTX(O) ट्रिम्स में नियॉन रंग के ब्रेक कैलिपर्स के साथ नए 17-इंच के क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील्स दिए हैं।
इंटीरियर
केबिन के अंदर भी किए हैं ये सुधार
2026 साइरोस में 30-इंच की ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले, ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें और 60:40 स्प्लिट के साथ दूसरी पंक्ति की स्लाइड और रिक्लाइनिंग जैसी प्रमुख विशेषताएं बरकरार हैं। इसमें 80 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, OTA अपडेट और किआ कनेक्ट डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं। इस मॉडल को 20-फीचर वाला सुरक्षा पैकेज के साथ BNCAP से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली हुई है। इसे 8.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है।