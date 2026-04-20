किआ ने लॉन्च किया साइराेस का अपडेटेड मॉडल, जानिए क्या किए बदलाव

बदलाव

साइरोस के एक्सटीरियर में क्या-क्या बदलाव किए?

कार निर्माता ने साइरोस में अब सामने की तरफ बॉडी कलर के एयरो इंसर्ट, चमकदार काले स्किड प्लेट्स और LED फॉग लैंप के साथ नया बंपर दिया गया है। साथ ही पीछे नया बंपर और LED हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप है, जबकि साइड में चमकदार काले रंग की रूफ रेल, ओरिएंटल रिम्स और बॉडी कलर की साइड गार्निश शामिल हैं। H TX और HTX(O) ट्रिम्स में नियॉन रंग के ब्रेक कैलिपर्स के साथ नए 17-इंच के क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील्स दिए हैं।