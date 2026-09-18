कार में गलत तरीके से जंप स्टार्ट करने से हो सकते हैं ये नुकसान
क्या है खबर?
कार की बैटरी कमजोर होने पर कई लोग दूसरी कार की मदद से जंप स्टार्ट करते हैं। इससे बंद कार दोबारा स्टार्ट हो सकती है, लेकिन गलत तरीके से जंप स्टार्ट करने पर गाड़ी के जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार छोटी सी गलती से बैटरी खराब हो जाती है या बिजली से जुड़े उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए जंप स्टार्ट करते समय सही तरीका अपनाना और सावधानी बरतना जरूरी है।
#1
बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को नुकसान
गलत तरीके से जंप स्टार्ट करने पर कार की बैटरी को नुकसान हो सकता है।
अगर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव तार उल्टे जोड़ दिए जाएं, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। इससे बैटरी गर्म हो सकती है और उसके अंदर नुकसान हो सकता है। कई मामलों में कार के फ्यूज, सेंसर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से भी खराब हो सकते हैं।
इससे गाड़ी की मरम्मत पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
#2
अल्टरनेटर और इंजन कंट्रोल सिस्टम खराब होने का खतरा
जंप स्टार्ट करते समय गलत कनेक्शन होने से कार का अल्टरनेटर भी खराब हो सकता है।
यह हिस्सा बैटरी को चार्ज करने और गाड़ी के बिजली सिस्टम को चलाने में मदद करता है। इसके खराब होने पर बैटरी चार्ज नहीं होगी और कार दोबारा बंद हो सकती है। कुछ मामलों में इंजन कंट्रोल यूनिट (ECU) और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है।
इसलिए जंप स्टार्ट से पहले दोनों कारों की बैटरी और तारों की जांच करें।
#3
चिंगारी और बैटरी फटने का खतरा
गलत तरीके से जंप स्टार्ट करने पर बैटरी के पास चिंगारी निकल सकती है।
बैटरी से निकलने वाली गैस के कारण आग लगने या बैटरी फटने का खतरा भी रहता है। इससे कार के आसपास खड़े लोगों को चोट लग सकती है। जंप स्टार्ट करते समय दोनों कारों के इंजन बंद रखें।
अगर बैटरी फूली हुई है, उसमें से गंध आ रही है या वह लीक हो रही है, तो जंप स्टार्ट न करें और मैकेनिक की मदद लें।