कार स्टार्ट करने के चक्कर में न करें ये गलती

कार में गलत तरीके से जंप स्टार्ट करने से हो सकते हैं ये नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:13 am Sep 18, 202609:13 am

क्या है खबर?

कार की बैटरी कमजोर होने पर कई लोग दूसरी कार की मदद से जंप स्टार्ट करते हैं। इससे बंद कार दोबारा स्टार्ट हो सकती है, लेकिन गलत तरीके से जंप स्टार्ट करने पर गाड़ी के जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार छोटी सी गलती से बैटरी खराब हो जाती है या बिजली से जुड़े उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए जंप स्टार्ट करते समय सही तरीका अपनाना और सावधानी बरतना जरूरी है।