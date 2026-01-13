JSW मोटर्स जून में PHEV SUV लॉन्च करेगी

JSW मोटर्स जून में लॉन्च करेगी अपनी पहली कार, जानिए कैसा होगा पहला मॉडल

क्या है खबर?

अरबपति सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW मोटर्स जून में प्लग-इन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड (PHEV) SUV लॉन्च के साथ भारतीय यात्री वाहन बाजार में दस्तक देगी। सूत्रों के मुताबिक, इस गाड़ी की कीमत लगभग 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास होने की संभावना है। इससे स्वदेशी ब्रांड प्रीमियम सेगमेंट में आ जाएगा और BMW और मर्सिडीज-बेंज जैसे वैश्विक ब्रांड्स के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में उतरेगा। अब तक केवल लग्जरी कार निर्माताओं ने ही भारत में PHEV की पेशकश की है।