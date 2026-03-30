JSW MG ने बढ़ाई कारों की कीमतें, जानिए कब से होगी लागू

बदलाव

किस मॉडल पर कितनी बढ़ेगी कीमत?

MG मोटर्स ने यह नहीं बताया कि किन मॉडल्स की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी या प्रत्येक गाड़ी की कीमतों में कितना बदलाव होगा। कंपनी ने कहा, "ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी MG डीलरशिप से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मॉडल्स की कीमतों की जानकारी प्राप्त करें।" बता दें कि टाटा, BMW और मर्सिडीज-बेंज जैसी अन्य कार निर्माताओं ने भी इस महीने की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी।