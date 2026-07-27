JLR दिसंबर में बंद कर देगी डिस्कवरी स्पोर्ट का उत्पादन, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
जगुआर लैंड रोवर (JLR) अपनी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का प्रोडक्शन दिसंबर से बंद करने जा रही है, जिससे इस एंट्री-लेवल SUV का 11 साल का सफर खत्म हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय बाजारों में फैक्ट्री ऑर्डर पहले ही बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह अपने जीवनचक्र के अंतिम दौर में है, जिससे इसे अपडेट करना काफी महंगा होने के कारण बंद करने का फैसला लिया गया है।
पुष्टि
कंपनी ने प्रवक्ता ने की पुष्टि
ऑटोकार UK से बात करते हुए JLR के प्रवक्ता ने पुष्टि की और कहा कि मॉडल के सामान्य लाइफसाइकल के तहत दिसंबर में इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और कुछ चुनिंदा बाजारों में इसका उत्पादन को पहले ही धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।
डिस्कवरी स्पोर्ट को 2015 में फ्रीलैंडर की जगह लॉन्च किया गया था और यह बिक्री के अपने पहले पूरे साल में JLR का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया।
गिरावट
बिक्री में आई भारी गिरावट
2020 में डिस्कवरी स्पोर्ट का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया गया, जिसमें नया प्लेटफॉर्म और इंटीरियर शामिल था, लेकिन तब से इसकी मांग में काफी कमी आई है।
2025 में JLR ने इसकी 2016 की बिक्री के 10वें हिस्से से भी कम गाड़ियां बेचीं, जिससे यह कंपनी का सबसे कम बिकने वाला मॉडल बन गया।
इसके बाद फुल-साइज लैंड रोवर डिस्कवरी को भी धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसे लॉन्च हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं।