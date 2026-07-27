लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का उत्पादन इस साल के अंत तक बंद हो जाएगा

JLR दिसंबर में बंद कर देगी डिस्कवरी स्पोर्ट का उत्पादन, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

जगुआर लैंड रोवर (JLR) अपनी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का प्रोडक्शन दिसंबर से बंद करने जा रही है, जिससे इस एंट्री-लेवल SUV का 11 साल का सफर खत्म हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय बाजारों में फैक्ट्री ऑर्डर पहले ही बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह अपने जीवनचक्र के अंतिम दौर में है, जिससे इसे अपडेट करना काफी महंगा होने के कारण बंद करने का फैसला लिया गया है।