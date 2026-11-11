BYD Ti7 में डिफेंडर का डिजाइन काम में लेने का आरोप लगा है

BYD पर लगा डिफेंडर के डिजाइन और तकनीक चुराने का आरोप, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने चीनी कंपनी BYD के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस चीनी कार निर्माता कंपनी ने अपनी Ti7 SUV में इस्तेमाल करने के लिए एक 'डिफेंडर' कार को खोलकर उसकी तकनीक को 'रिवर्स-इंजीनियर' किया। इस मुकदमे से पहले इस साल की शुरुआत में नीदरलैंड के शिएडैम और हूफडॉर्प में स्थित BYD के दफ्तरों में कोर्ट की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने छापेमारी की थी।