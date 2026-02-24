जीप रैंगलर विलीज 41 स्पेशल एडिशन की भारत में 41 गाड़ियां आवंटित की गई हैं

जीप रैंगलर विलीज 41 स्पेशल एडिशन भारत में फिर से पेश, जानिए क्या किया बदलाव

क्या है खबर?

अमेरिकी कार निर्माता जीप ने भारत में रैंगलर विलीज 41 स्पेशल एडिशन को फिर से पेश किया है। इस साल के लिए एडिशन की 41 गाड़ियां आवंटित की गई हैं। इसे पिछले साल भी 30 गाड़ियों की सीमित संख्या के साथ लॉन्च किया गया था। इस साल के लिए कार निर्माता ने रैंगलर विलीज की कीमत में लगभग 3 लाख रुपये किफायती है। यह असल में रैंगलर SUV के रुबिकॉन वेरिएंट का भारत-विशिष्ट स्पेशल एडिशन है।