जगुआर की टाइप 01 को शानदार लुक में पेश किया गया है

जगुआर ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टाइप 01 से उठाया पर्दा, बहुत खास है इसका लुक

क्या है खबर?

जगुआर ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टाइप 01 से पर्दा उठा दिया है, जो इस ब्रिटिश ब्रांड के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। न्यूयॉर्क में पहली बार पेश की गई यह इलेक्ट्रिक ग्रैंड टूरर कार टाइप 00 कॉन्सेप्ट का ही प्रोडक्शन वर्जन है। खास तौर पर जगुआर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर (JEA) पर बनी टाइप 01 कार, ब्रांड के लिए एक बिल्कुल अलग डिजाइन और पोजिशनिंग लेकर आई है। इसे अगले साल भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।