समय रहते कारण पहचान लिया जाए तो बाइक का प्रदर्शन फिर से बेहतर किया जा सकता

बाइक पहले जैसी रफ्तार नहीं पकड़ रही? ये 5 वजहें हो सकती हैं जिम्मेदार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Jun 08, 202609:46 am

क्या है खबर?

अगर आपकी बाइक तेज रफ्तार नहीं पकड़ रही है और एक्सेलरेटर देने पर सुस्त महसूस होती है, तो यह पिकअप कम होने का संकेत हो सकता है। ऐसी समस्या कई कारणों से हो सकती है, जिनमें खराब रखरखाव, इंजन से जुड़ी दिक्कतें या कुछ पार्ट्स का ठीक से काम न करना शामिल है। समय रहते कारण पहचान लिया जाए तो बाइक का प्रदर्शन फिर से बेहतर किया जा सकता है और बड़ी खराबी से भी बचा जा सकता है।