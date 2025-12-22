LOADING...
देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का बेंगलुरु में परीक्षण शुरू, जानिए क्या है योजना 
सरला एविएशन की 2028 तक भारत में फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की योजना है (तस्वीर: एक्स/@AbinKotera)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 22, 2025
05:39 pm
बेंगलुरु की एयरोस्पेस कंपनी सरला एविएशन 2028 तक स्थानीय परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू करने की योजना बना रही है। इसको लेकर उसने सोमवार से अपने अर्द्ध-आकार के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) डेमोंस्ट्रेटर का परीक्षण कंपनी के सुविधा केंद्र में शुरू कर दिया है। इस विमान का नाम SYLLA SYL-X1 है और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस निजी eVTOL डेमोंस्ट्रेटर है, जिसका विकास कार्य चल रहा है।

सरला एविएशन ने SYLLA SYL-X1 को एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि बताया है, जिसे मात्र 9 महीनों में और वैश्विक स्तर पर इसी तरह के कार्यक्रमों की तुलना में बहुत कम लागत में विकसित किया गया है। यह उपलब्धि देश में एक निजी एयरोस्पेस कंपनी के लिए इंजीनियरिंग के अभूतपूर्व पैमाने, निष्पादन की गति और सिस्टम की परिपक्वता को दर्शाती है। ग्राउंड टेस्टिंग शुरू होने के साथ ही उसका एयर टैक्सी कार्यक्रम अपने मुख्य सत्यापन चरण में प्रवेश कर चुका है।

SYL-X1 एक कार्यात्मक सब-स्केल विमान है, जिसे विशेष रूप से सार्थक पैमाने पर संरचनात्मक व्यवहार, प्रणोदन एकीकरण और सिस्टम-स्तरीय सुरक्षा आर्किटेक्चर को मान्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरला का प्रमुख प्रोजेक्ट 6 सीटों वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का है, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और पुणे जैसे सबसे व्यस्त शहरों में यात्रा के समय को काफी कम करना है। इसके लिए 2024 में बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने सरला एविएशन के साथ साझेदारी की थी।

