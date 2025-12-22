देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का बेंगलुरु में परीक्षण शुरू, जानिए क्या है योजना 

सत्यापन चरण

सरला एविएशन ने SYLLA SYL-X1 को एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि बताया है, जिसे मात्र 9 महीनों में और वैश्विक स्तर पर इसी तरह के कार्यक्रमों की तुलना में बहुत कम लागत में विकसित किया गया है। यह उपलब्धि देश में एक निजी एयरोस्पेस कंपनी के लिए इंजीनियरिंग के अभूतपूर्व पैमाने, निष्पादन की गति और सिस्टम की परिपक्वता को दर्शाती है। ग्राउंड टेस्टिंग शुरू होने के साथ ही उसका एयर टैक्सी कार्यक्रम अपने मुख्य सत्यापन चरण में प्रवेश कर चुका है।