रोजाना ऑफिस राइड करने वालों के लिए जरूरी सलाह, छोटी बातें आएंगी काम

रोज बाइक या स्कूटर से ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और आसान सफर बहुत जरूरी होता है। सुबह की जल्दी और सड़क पर बढ़ती भीड़ के बीच छोटी सी सावधानी भी बड़े काम की साबित हो सकती है। सही तरीके से राइड करने पर समय की बचत होती है और थकान भी कम महसूस होती है। इसी वजह से रोजाना सफर करने वालों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना काफी फायदेमंद माना जाता है।

#1 हेलमेट और गाड़ी की जांच जरूरी घर से निकलने से पहले हेलमेट जरूर पहनें और उसकी फिटिंग सही रखें। इसके साथ बाइक या स्कूटर की छोटी जांच भी जरूरी होती है। जैसे ब्रेक ठीक हैं या नहीं, टायर में हवा है या नहीं और पेट्रोल कितना है। इससे रास्ते में परेशानी कम होती है। सुबह सिर्फ दो मिनट देकर ये चीजें देख लेने से सफर ज्यादा सुरक्षित बनता है और बीच रास्ते रुकने की चिंता भी कम रहती है।

#2 सड़क पर जल्दबाजी से बचना बेहतर ऑफिस पहुंचने की जल्दी में तेज रफ्तार से चलाना कई बार खतरनाक हो सकता है। सड़क पर दूरी बनाकर चलना और अचानक मोड़ या ब्रेक से बचना जरूरी होता है। ट्रैफिक सिग्नल और सड़क के नियमों का ध्यान रखने से सफर आसान रहता है। अगर बारिश या धूप ज्यादा हो तो और सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी समझदारी और शांत रफ्तार रोज के सफर को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाती है।

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