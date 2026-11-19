बच्चों के लिए डायनामिक स्कोर में 24 में से 24 अंक, CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 अंक और वाहन मूल्यांकन स्कोर में 13 में से 8 अंक मिले।

जिन मॉडल्स का टेस्ट किया गया, उनमें वरना HX 8 1.5 टर्बो GDi DCT और वरना HX 8 1.5 MPI iVT शामिल हैं। इनका कर्ब वेट 1,521 किलोग्राम था।

इनमें फ्रंट और साइड एयरबैग, सीटबेल्ट रिमाइंडर, प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर के साथ-साथ ESC जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल थे।