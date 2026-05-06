हुंडई की भारत में स्थापना 30 साल पहले की गई थी

हुंडई ने पेश किया भारत में भविष्य का रोडमैप, नए मॉडल लॉन्च की दी जानकारी

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने भारत में अपने परिचालन के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर उसने भविष्य के विस्तार और नए उत्पाद लॉन्च के लिए एक विस्तृत रोडमैप जारी किया है। 6 मई, 1996 को स्थापित दक्षिण कोरियाई कंपनी ने अब तक कुल 1.35 करोड़ से अधिक बिक्री हासिल की। कंपनी ने खुलासा किया कि इसमें से 96 लाख से अधिक घरेलू बाजार और 39 लाख से अधिक 150 से अधिक देशों में भेजी गईं।