हुंडई ने पेश किया भारत में भविष्य का रोडमैप, नए मॉडल लॉन्च की दी जानकारी
क्या है खबर?
हुंडई मोटर कंपनी ने भारत में अपने परिचालन के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर उसने भविष्य के विस्तार और नए उत्पाद लॉन्च के लिए एक विस्तृत रोडमैप जारी किया है। 6 मई, 1996 को स्थापित दक्षिण कोरियाई कंपनी ने अब तक कुल 1.35 करोड़ से अधिक बिक्री हासिल की। कंपनी ने खुलासा किया कि इसमें से 96 लाख से अधिक घरेलू बाजार और 39 लाख से अधिक 150 से अधिक देशों में भेजी गईं।
निवेश
निवेश को लेकर क्या है योजना?
दीर्घकालिक विकास रणनीति के तहत हुंडई ने वित्त वर्ष 2026 से 2030 के बीच 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना की घोषणा की है। यह निवेश निर्माण विस्तार, विद्युतीकरण और उत्पाद विकास पर खर्च किया जाएगा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2030 तक 26 नए उत्पाद और वेरिएंट लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है। इनमें ICE, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होने की उम्मीद है। कंपनी भारत में अब तक 40,700 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है।
उत्पादन
उत्पादन क्षमता में करेगी बढ़ोतरी
हुंडई ने देश में निर्माण का सफर 1996 में चेन्नई स्थित प्लांट से शुरू किया, जो 1998 में चालू हुआ। यह दक्षिण कोरिया के बाहर कंपनी का पहला प्लांट था। 2025 में कार निर्माता ने पुणे के तलेगांव स्थित प्लांट को चालू किया, जिससे उसकी निर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चेन्नई और पुणे की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 9.94 लाख है और 2028 तक इसके बढ़कर 10.74 लाख करने का लक्ष्य है।