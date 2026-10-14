हुंडई मोटर समूह की भारत में भारी निवेश करने की योजना है

हुंडई मोटर समूह ने भारत में 1.47 लाख करोड़ रुपये के निवेश का किया ऐलान

क्या है खबर?

हुंडई मोटर समूह ने 2026 से 2032 के बीच भारत में 15.5 अरब डॉलर (लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की घोषणा की है। यह पैसा उत्पादन का विस्तार, रिसर्च और डेवलपमेंट, स्थानीय आपूर्तिकर्ता पर खर्च होगा। यह घोषणा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष यूइसुन चुंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद की गई है। यह कदम हुंडई मोटर और किआ की भारत के लिए नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना के बीच उठाया गया है।