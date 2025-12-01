नवंबर में हुंडई की बिक्री 50,000 के पार, जानिए निर्यात में कैसा रहा प्रदर्शन 

मासिक तुलना

मासिक आधार पर बिक्री में गिरावट

कार निर्माता ने घरेलू बिक्री में वृद्धि का श्रेय मौजूदा GST 2.0 सुधारों को दिया, जिसने सभी क्षेत्रों में मांग को मजबूत करने में मदद मिली है। पिछले 2 महीनों की तुलना में बिक्री में गिरावट आई है। अक्टूबर में कुल 69,894 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो नवंबर के आंकड़ों से 4.37 प्रतिशत की मासिक गिरावट दर्शाती है। सितंबर में सबसे ज्यादा 70,347 की बिक्री दर्ज हुई थी, जो पिछले महीने की तुलना में 4.99 प्रतिशत की मासिक गिरावट है।