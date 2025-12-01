नवंबर में हुंडई की बिक्री 50,000 के पार, जानिए निर्यात में कैसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
हुंडई मोटर कंपनी ने सोमवार (1 दिसंबर) को नवंबर के मासिक बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान उसने 9.1 फीसदी की वृद्धि के साथ 66,840 गाड़ियों की कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात) दर्ज की है। स्थानीय मांग ने इस प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई और कंपनी ने इस महीने भारतीय बाजार में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50,340 कारों की बिक्री दर्ज की है। निर्यात 26.9 फीसदी बढ़कर 16,500 हो गया है।
मासिक तुलना
मासिक आधार पर बिक्री में गिरावट
कार निर्माता ने घरेलू बिक्री में वृद्धि का श्रेय मौजूदा GST 2.0 सुधारों को दिया, जिसने सभी क्षेत्रों में मांग को मजबूत करने में मदद मिली है। पिछले 2 महीनों की तुलना में बिक्री में गिरावट आई है। अक्टूबर में कुल 69,894 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो नवंबर के आंकड़ों से 4.37 प्रतिशत की मासिक गिरावट दर्शाती है। सितंबर में सबसे ज्यादा 70,347 की बिक्री दर्ज हुई थी, जो पिछले महीने की तुलना में 4.99 प्रतिशत की मासिक गिरावट है।
योगदान
इस मॉडल का रहा बिक्री में योगदान
इस महीने की सफलता में हाल ही में लॉन्च हुई नई जनरेशन की हुंडई वेन्यू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लॉन्च के सिर्फ एक महीने के भीतर इस मॉडल ने बुकिंग में 32,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसकी पूरी तरह से अपडेट की गई डिजाइन भाषा और एनवीडिया द्वारा संचालित इंफोटेनमेंट सिस्टम ने ग्राहकों का ध्यान खींचा है। इसकी कीमत 7.89 लाख से शुरू होकर 15.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।