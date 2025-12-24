हुआवे ला रही दुनिया की पहली हेलमेट एयरबैग वाली गाड़ी, जानिए कैसे करेगा काम 

हुआवे ला रही दुनिया की पहली हेलमेट एयरबैग वाली गाड़ी, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
हुआवे और चेरी के संयुक्त उद्यम लक्सीड दुनिया की पहली हेलमेट एयरबैग से लैस गाड़ी ला रही है। यह नई इलेक्ट्रिक कार 2026 की पहली छमाही में चीनी बाजार में लॉन्च की जाएगी। लक्सीड V9 इलेक्ट्रिक मिनीवैन में मिलने वाली यह सुविधा यात्रियों को दुर्घटना के समय अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। इस तकनीक को सबसे पहले यानफेंग ऑटोमोटिव इंटीरियर्स ने 2023 में प्रदर्शित किया था। आइये जानते हैं V9 इलेक्ट्रिक मिनीवैन में हेलमेट एयरबैग कैसे काम करेगा।
तरीका
ऐसे काम करेगी यह तकनीक
टक्कर की स्थिति में V9 की सीटें ऑटोमैटिक पीछे की ओर खिसककर सुरक्षित स्थिति में आ जाती हैं। हेलमेट एयरबैग साइड एयरबैग के साथ मिलकर खुल जाते हैं और यात्री के सिर को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसमें एक छोटा-सा एक्सटेंशन चेहरे और गर्दन के निचले हिस्से को ढक लेता है। सीटों में एक प्री-क्रैश रैपिड रिटर्न सिस्टम लगा है, जो ADAS डाटा के आधार पर टक्कर से पहले ही उन्हें सीधी स्थिति में वापस ले आता है।
अन्य फीचर
गाड़ी में मिलेंगे ये फीचर
सीटों में एक इंटीग्रेटेड सीट बेल्ट और पहले से लगा हुआ एयरबैग भी है, जो टक्कर के दौरान समय से पहले खुल जाता है। इससे यात्री के आगे की ओर हिलने को सीमित करने और पीठ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलती है। V9 में हुआवे द्वारा विकसित पावरट्रेन और हेडलाइट तकनीक होगी। मिनीवैन में यात्रियों के लिए बड़े डिस्प्ले, रेफ्रिजरेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 192-लाइन LiDAR सिस्टम भी मिलने की उम्मीद है।