हुआवे ला रही दुनिया की पहली हेलमेट एयरबैग वाली गाड़ी, जानिए कैसे करेगा काम 

तरीका

ऐसे काम करेगी यह तकनीक

टक्कर की स्थिति में V9 की सीटें ऑटोमैटिक पीछे की ओर खिसककर सुरक्षित स्थिति में आ जाती हैं। हेलमेट एयरबैग साइड एयरबैग के साथ मिलकर खुल जाते हैं और यात्री के सिर को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसमें एक छोटा-सा एक्सटेंशन चेहरे और गर्दन के निचले हिस्से को ढक लेता है। सीटों में एक प्री-क्रैश रैपिड रिटर्न सिस्टम लगा है, जो ADAS डाटा के आधार पर टक्कर से पहले ही उन्हें सीधी स्थिति में वापस ले आता है।