ड्राइविंग लाइसेंस में पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है

वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में जरूरी है पंजीकृत मोबाइल नंबर, जानिए कैसे करें अपडेट

क्या है खबर?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और वाहन मालिकों से वाहन और सारथी पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट करने का अनुरोध किया है। यह अपडेट सटीक रिकॉर्ड, OTP आधारित सत्यापन और परिवहन संबंधी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। पंजीकृत मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से संबंधित OTP प्रमाणीकरण, लोकेशन अलर्ट और सर्विस नोटिफिकेशन के लिए जरूरी है। आइये जानते हैं मोबाइल नंबर को अपडेट कैसे करें।