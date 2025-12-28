वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में जरूरी है पंजीकृत मोबाइल नंबर, जानिए कैसे करें अपडेट
क्या है खबर?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और वाहन मालिकों से वाहन और सारथी पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट करने का अनुरोध किया है। यह अपडेट सटीक रिकॉर्ड, OTP आधारित सत्यापन और परिवहन संबंधी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। पंजीकृत मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से संबंधित OTP प्रमाणीकरण, लोकेशन अलर्ट और सर्विस नोटिफिकेशन के लिए जरूरी है। आइये जानते हैं मोबाइल नंबर को अपडेट कैसे करें।
RC
रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में ऐसे अपडेट करें नंबर
वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वाहन पोर्टल पर आधिकारिक अपडेट पेज को खोलें और इसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट करने का विकल्प चुनें। स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना वाहन पंजीकरण नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें। वह नया मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसे लिंक करना चाहते हैं। नए नंबर पर भेजे गए OTP का सत्यापन पूरा कर अनुरोध सब्मिट करें। इसके बाद अपडेट नंबर वाहन डाटाबेस में दिखाई देगा।
DL
ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे करें नंबर अपडेट?
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) धारक डेस्कटॉप या मोबाइल ब्राउजर पर सारथी पोर्टल खोलें और इसमें लाइसेंस विवरण अपडेट करने से संबंधित सर्विस चुनें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें। अब वह मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसे आप लाइसेंस के साथ लिंक करना चाहते हैं। भेजे गए OTP का उपयोग करके नंबर सत्यापित करें। अनुरोध सब्मिट करने के बाद नया मोबाइल नंबर लाइसेंस के रिकॉर्ड से लिंक हो जाएगा।