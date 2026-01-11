सर्दियों में बढ़ सकता है कार में चूहों का आतकं, इन तरीकों से भगाएं दूर 

सर्दियों से बचने के लिए चूहे आपकी कार को ही अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें छिपने के लिए अंधेरे और गर्म स्थान की जरूरत होती है। इस कारण कार उनकी पंसदीदा जगह बन जाती है। ये बिजली के कंपोनेंट्स को या तारों को कुतर देते हैं, जिससे कई बार मरम्मत का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में इन्हें गाड़ी से बाहर निकालने की जरूरत है। आइये जानते हैं इसके लिए आपको क्या उपाय करने की जरूरत है।

पसंदीदा जगह ये होती हैं कार में इनकी पसंदीदा जगह सर्दियों कार का इंजन कंपार्टमेंट चूहों के लिए एक आरामदायक पनाहगाह बन जाता है, क्योंकि कार बंद होने के बाद भी उसमें गर्मी बनी रहती है। इंजन बे के कुछ जगहों जैसे बैटरी के पीछे, हेडलैंप और रेडिएटर के बीच, मोटर कवर के नीचे, फायरवॉल और इंजन ब्लॉक के बीच छिप जाते हैं। केबिन अच्छी तरह से इंसुलेटेड होने के बावजूद AC वेंट या फायरवॉल पर रबर ग्रोमेट्स या फर्श पर लगे पैडल के जरिए कार में घुस जाते हैं।

नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं नुकसान? चूहे कार को गंदा कर देते हैं, जिससे केबिन में बदबू आने लग जाती है। साथ ही वो कई महत्वपूर्ण हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं। चूहे वायरिंग सिस्टम को काट सकते हैं और कारपेटिंग या इंटीरियर के सीट कवर को भी चबा सकते हैं, जिसे ठीक कराना महंगा होगा। इसके अलावा, अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में गलती से चूहा मर जाता है तो बिना सर्विस कराए बदबू से छुटाकारा नहीं मिलता।

रोकथाम इस तरह से बंद कर सकते हैं प्रवेश प्रवेश द्वार बंद करें: चूहे छोटी-छोटी दरारों से अंदर घुस सकते हैं। अपनी कार के इंजन कंपार्टमेंट, टेलपाइप और एयर फिल्टर हाउसिंग में खुले स्थान की जांच करें। स्टील वूल या अन्य सामग्री का उपयोग करके इन प्रवेश द्वारों को बंद कर दें। कार को सही तरीके से रखें: कार सुरक्षित गैरेज में रखें और ऊपर उठाने के लिए जैक स्टैंड का उपयोग करने पर विचार करें। इससे चूहों के लिए निचले हिस्से तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

